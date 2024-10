Mulher perde parte da orelha em mordida dada pelo marido

A vítima já teve medida protegida contra o marido, por por falta de dinheiro, eles continuaram a morar juntos

Depois de morder e arrancar parte da orelha direita da mulher, Vanderci Pereira de Andrade, de 21 anos, foi preso nessa madrugada de sexta-feira (18/10) pela Polícia Militar, no Hospital Municipal de Ribeirão das Neves, região Metropolitana de Belo Horizonte, quando era atendido, com um corte no braço, e onde também estava a jovem, de 23 anos.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o casal vivia em constante atrito. A mulher vítima da agressão chegou a ter uma medida protetiva contra o marido. Mas a medida nunca foi cumprida, pois o casal seguiu vivendo junto.

Segundo a mulher, o motivo pelo qual não se separou do marido foi a situação financeira ruim do casal. “Eu não tinha como sair de casa”, diz ela.

Ainda segundo a vítima, na noite passada, Vanderci chegou em casa embriagado. Os dois discutiram e ele partiu para a agressão, dando socos, pontapés e uma mordida na orelha direita, saindo de casa em seguida.

A vítima contou, ainda aos policiais, que as ameaças de morte eram constantes, tendo Vanderci ameaçado matá-la com uma faca e, em outra vez, com arma de fogo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves.

