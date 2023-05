Mulher morta a facadas na zona rural de Santana do Manhuaçu e corpo jogado em córrego

Mulher é morta a facadas na zona rural de Santana do Manhuaçu; corpo jogado em córrego.

Por volta das 22h desta quinta-feira, 11/05, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no Córrego Santa Izabel, zona rural de Santana do Manhuaçu, onde um morador havia encontrado o corpo de uma mulher dentro de um córrego.

No local os militares confirmaram a situação. A perícia da Polícia Civil foi acionada, sendo constatado se tratar de uma mulher com idade entre 20 e 25 anos, ainda não identificada, com diversos ferimentos causados por faca no corpo.

As equipes policiais seguem realizando rastreamento a fim de identificar a vítima e localizar o autor do crime.

A população pode auxiliar através de denúncias pelo disque denúncia unificado 181 ou pelo telefone de emergências policiais 190.

Fonte: Portal Caparaó