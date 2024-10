Mulher morre em acidente na MG-329, em Rio Casca

RIO CASCA (MG) – Uma mulher de 28 anos, moradora de Jequeri, morreu em um acidente de carro, na tarde desse domingo, 20 de outubro, na MG-329, próximo à balança de Rio Casca.

Dois carros estavam envolvidos no acidente: um Fox, da vítima fatal, e um Jeep Compass, dirigido por um homem de 60 anos, de Coronel Fabriciano.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Jeep relatou que a motorista do Fox rodou na pista, bateu na canaleta lateral e chocou-se de frente contra o Compass, que estava na direção contrária. Após bater no Jeep, o Fox ainda se chocou contra uma árvore. Chovia no momento do acidente.

O SAMU esteve no local e constatou o óbito da mulher. O motorista do Jeep teve ferimentos leves. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

TV Educar