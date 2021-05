Mulher morre em acidente na BR- 262

Jordana Mayara residia em Caratinga

REDUTO – Jordana Mayara de Oliveira Reis, 35 anos, residente em Caratinga, faleceu em um trágico acidente na madrugada deste sábado (8), na estrada de Reduto.

O veículo Gol que era conduzido por Jordana colidiu frontalmente contra um caminhão.

A vítima fatal estava no carro e, uma jovem, de 21 anos, que também estava no veículo, ficou gravemente ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados via 193 para atendimento de uma colisão entre veículos e uma equipe se deslocou para o local indicado. Segundo os socorristas, no veículo Volkswagen Gol estavam duas mulheres. A vítima Brenda Malaquias de Faria, de 21 anos, apresentava fratura no fêmur esquerdo, fratura exposta no tornozelo esquerdo aberta, cortes contusos no membro inferior direito e sinal de traumatismo craniano encefálico. Brenda foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Manhuaçu.

Conforme relatado pelos bombeiros, Jordana, que estaria conduzindo o Gol, apresentava sinais de politraumatismo e sem sinais vitais, sendo o óbito constatado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após os trabalhos de praxe, o corpo foi removido pela funerária de plantão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e compareceu ao local.

Não foram divulgadas informações sobre feridos no caminhão. Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente.