Mulher morre em acidente em Caratinga

Condutor de motocicleta se encontra hospitalizado e seu quadro é estável

CARATINGA- Um acidente ocorrido neste domingo em Caratinga (12), resultou na morte Vilma Gonçalves da Silva, 52 anos. O condutor da moto, Geraldo Pinto, se encontra internado no hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Segundo informações obtidas junto ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, o estado de saúde de Geraldo Pinto é estável. Geraldo pilotava uma motocicleta nesse último domingo (12), sofreu um acidente e a esposa Vilma acabou falecendo no local. Geraldo está lúcido, orientado, sofreu uma fratura no braço e aguarda avaliação para saber se será necessária uma cirurgia.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu nesse domingo, por volta das 11h, na avenida Professor Armando Arreguy. De acordo com uma testemunha ocular, a Polícia Rodoviária Federal visualizou a motocicleta na BR-116 e deu sinal de parada. O condutor Geraldo não obedeceu a ordem e seguiu sentindo a avenida.

O policial rodoviário federal acompanhou a motocicleta, e em determinado trecho, jogou o veículo para pista da esquerda e pediu para que ele parasse. Geraldo teria se assustado ao ver a polícia, perdeu o controle da moto e caiu.

Vilma Gonçalves da Silva, 52 anos que estava na garupa acabou batendo a cabeça contra o poste e morreu no local. Geraldo, que é inabilitado, foi conduzido ao hospital.