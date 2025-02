Mulher morre durante acidente em Nanuque quando viajava para contar à família que estava grávida

A jovem Sayara Abreu, 20 anos de idade, faleceu devido um acidente automobilístico na MGC-418, mais precisamente na perigosa “Curva do Padre”, entre Mayrink e Nanuque.

A vítima fatal seguia no carro acidentado sentido a Bahia, onde iria contar aos familiares a sua gravidez. Outras duas pessoas estavam no veículo. Felizmente estas tiveram apenas ferimentos.

Acidente

Um acidente na MGC-418, próximo à cidade de Nanuque, resultou em uma vítima fatal e deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (5). De acordo com o motorista, ele seguia sentido Carlos Chagas para Nanuque quando o pneu dianteiro direito do veículo que dirigia puxou para a direita, como se tivesse estourado. Ele perdeu o controle do carro, que saiu da pista, colidiu contra uma cerca de arame e, em seguida, bateu em uma árvore.

O motorista e um passageiro conseguiram sair do veículo, que ficou tombado, e foram para a margem da rodovia pedir socorro. No entanto, Sayara Silva de Abriu, de 20 anos, que estava no banco traseiro, ficou inconsciente e presa às ferragens. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, ela já estava morta. O motorista e o passageiro foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Nanuque.

O motorista apresentou um corte no pulso direito e escoriações na cabeça, enquanto o passageiro teve apenas dores na cabeça. Ambos receberam os devidos cuidados e permanecem em observação.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe. O corpo da vítima fatal foi liberado e encaminhado ao IML de Nanuque.

O motorista ficou responsável pela remoção do veículo, que estava fora do leito da via e não oferecia risco aos demais usuários da rodovia.

Fonte: Jornal Diário de Teófilo Otoni