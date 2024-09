Mulher morre depois de carro capotar em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – No último sábado (21), a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito na LMG-823, KM 20, em São Sebastião do Anta. O fato envolveu um veículo que capotou após o condutor, um jovem de 22 anos, perder o controle ao tentar ultrapassar outro carro.

Os militares estavam a caminho de Inhapim após o policiamento na Festa do Café de São Sebastião do Anta quando eles se depararam com o acidente.

Segundo relatos do condutor, ele retornava do evento quando o acidente aconteceu. O veículo saiu da pista e despencou em um barranco, resultando no capotamento.

A passageira Adriana Pedro de Oliveira, 33 anos, não resistiu aos ferimentos e foi encontrada sem sinais vitais, apresentando lesões graves no crânio. Outros dois passageiros, uma jovem de 21 anos, e um jovem de 20 foram encaminhados ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. Um terceiro passageiro de 22 anos, não necessitou de atendimento médico.

A perícia foi realizada no local, que liberou o corpo de Adriana de Oliveira para remoção ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária Uni e Paz. O veículo foi liberado para terceiros, e o condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou 0,20 mg/l de álcool no sangue. Posteriormente, ele foi conduzido ao hospital de Inhapim e, após o registro do fato, ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Caratinga.