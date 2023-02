Mulher morre depois de cair em rio enquanto pescava

INHAPIM – Leci de Paula Souza, 73 anos, moradora do bairro Santa Cruz, em Inhapim, morreu na tarde dessa quarta-feira (1), após cair dentro do rio, quando estava pescando.

Leci estava pescando com uma outra mulher, quando caiu no rio Caratinga e foi arrastada pela correnteza. Populares visualizaram o corpo e acionaram o socorro.

O filho de Leci pulou na água para fazer o resgate e tentou fazer a reanimação. Ela foi socorrida por uma ambulância do município e levada para o Hospital São Sebastião de Inhapim, mas já deu entrada sem vida. O Grupamento de Resgate de Inhapim e a Polícia Militar foram acionados e prestaram apoio a ocorrência.