Mulher morre após ser levada pelo namorado para o hospital com trauma no crânio

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o falecimento da operadora de telemarketing Juliana Carla Tinoco Ferreira, de 45 anos, após ter tido morte encefálica, na manhã desta quarta-feira (22), no Hospital Regional de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A mulher foi a óbito depois de ter sido levada inconsciente pelo namorado, o feirante Marcos Roberto Pereira Brito, conhecido como Marcão, para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Alterosas, na noite da última terça (21).

Logo após dar entrada na unidade, ela foi intubada e encaminhada em coma para o Regional, onde precisou ir para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), por causa de um traumatismo craniano.

Segundo relatos feitos pela mãe do feirante à Polícia Militar, Juliana teria passado mal na casa em que o feirante mora, na rua Joana Escolástica Rosa, no bairro Jardim Alterosas 2ª Seção, e foi socorrida por ele, pela mãe e por outra mulher, que não foi identificada, para a UPA.

A mãe, que estava na residência em que o filho mora quando a PM chegou, contou ainda que os dois teriam feito uso moderado de bebida alcoólica no dia. O feirante, contudo, não foi encontrado para prestar esclarecimentos.

