Mulher morre após ser atropelada enquanto caminhava pelo acostamento da BR-458, em Inhapim

Uma mulher, de 56 anos, morreu atropelada no acostamento da BR-458, em Inhapim, nesta segunda-feira (14). O acidente aconteceu próximo ao trevo de São João do Oriente. A vítima foi identificada pela polícia como Alverina Aparecida Martins Fonseca.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o carro que atingiu a vítima era conduzido por uma idosa, de 73 anos. Ela contou aos militares que perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. Disse que quando percebeu que iria bater em uma pedra, tentou voltar novamente para a rodovia e acabou atingindo a pedestre. Ela ficou muito abalada e precisou ser amparada por moradores locais.

Segundo a perícia, a vítima morreu na hora. A motorista não sofreu ferimentos e foi liberada após a PM fazer contato com a Delegacia de Caratinga.

De acordo com a PM, foi realizado teste do bafômetro e não foram encontrados indícios de que a motorista teria ingerido bebida alcóolica.