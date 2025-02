Mulher morre após pedir para dirigir bêbada e cair em barranco de Santa Luzia

O namorado da vítima, uma filha do casal e uma outra mulher também ficaram feridos no grave acidente, registrado na avenida Brasília, a principal da cidade

Após passarem a tarde bebendo em um clube, uma família de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, se envolveu em um grave acidente que terminou com a morte de uma mulher de 52 anos, na noite da última quinta-feira (20 de fevereiro). A vítima, que tinha pedido para dirigir o carro do namorado mesmo embriagada, acabou despencando em um barranco e capotou o veículo na avenida Brasília, a principal da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu pouco depois das 18h. Além da mãe, o namorado da mulher, um homem de 45 anos, a filha dela, de 21, e uma outra mulher, de 28, acabaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em contato com o namorado da vítima, os policiais foram informados que eles passaram o dia em um clube e que todos utilizaram bebidas alcoólicas desde 15h. Ao sair, a mulher teria pedido para conduzir o veículo e, como ela era habilitada, ele deixou.

Porém, ao descer a rua das Bromélias, ela teria perdido o controle e desceu desgovernada, passando pelo barranco e despencando na avenida com as rodas para cima. Ainda de acordo com a PM, pessoas que passavam pelo local conseguiram desvirar o carro, momento em que o homem conseguiu sair.

Com as outras vítimas ainda presas no veículo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu fazer a remoção das mulheres. Em seguida, o Samu acabou confirmando a morte da motorista no local.

Uma das mulheres foi socorrida para o Hospital João XXIII, devido à suspeita de uma lesão na medula, enquanto o dono do veículo e a outra ferida foram levados para a UPA São Benedito. A jovem estava com suspeita de fratura em um dos braços e o homem sofreu apenas escoriações.

Após ser atendido, o dono do carro acabou conduzido para a delegacia para prestar depoimento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Há 2 anos, van escolar despencou no mesmo local

O lugar onde o acidente ocorreu já foi palco de outra tragédia que completou dois anos há exatamente uma semana. No dia 14 de fevereiro de 2023, uma van escolar despencou do mesmo barranco, deixando 16 pessoas feridas, entre eles crianças e adolescentes que voltavam da aula.

Na ocasião, a PM informou que a van teria perdido o freio e descido a rua Bromélia em alta velocidade, despencando no barranco que tem cerca de 10 metros de altura.

