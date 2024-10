Mulher morre após falha de airbag em colisão no Distrito Federal

Os airbags Takata apresentam um defeito que pode causar a explosão desta peça, lançando fragmentos metálicos em direção aos ocupantes do veículo. Essa situação é extremamente perigosa e pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Como saber se meu carro está no recall?

É fundamental que os proprietários de veículos consultem se seus carros estão na lista de recall. Para isso, basta acessar o site da montadora ou entrar no portal de consulta de recalls da Senatran. A Toyota, por exemplo, disponibiliza um número de telefone 0800 para atendimento e informações sobre os recalls.

O que diz a Toyota?

Em nota, a Toyota lamentou o ocorrido e informou que o Etios envolvido no acidente estava com a campanha de recall pendente desde 2019. A montadora reforçou a importância de realizar os recalls e pediu aos proprietários que verifiquem se seus veículos estão envolvidos na campanha.

Confira a nota da Toyota, na íntegra:

“A Toyota se solidariza com a família da vítima e lamenta o ocorrido. Com relação ao veículo, informa que se encontra com campanha de recall pendente desde 2019. Para que a Toyota possa fornecer maiores informações, será necessária perícia técnica. Aproveitamos para pedir aos proprietários que verifiquem se os seus veículos estão envolvidos na campanha de recall pelo site https://www.toyota.com.br/meu-toyota/servicos/recall, pelo Toyota Assistência 24 horas no telefone 0800 703 0206 ou diretamente com o concessionário mais próximo. Caso o veículo esteja envolvido na campanha de recall, pedimos que o proprietário entre em contato com a Rede de Concessionárias Toyota para realizar o agendamento. O serviço consiste na substituição do deflagrador da bolsa do airbag, tem duração estimada de até 1 hora e é realizado de forma gratuita.”

Fonte: O Tempo