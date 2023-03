Mulher mata mãe após “brincadeira” e convence filha de 10 anos a ser morta em BH

Poucas horas após ser encontrada inconsciente, debruçada no fogão em uma tentativa de se matar por inalação de gás, na companhia da mãe e filha dela no bairro Piratininga, em Venda Nova, a mulher, de 34 anos, deu detalhes do que teria ocorrido na cena do crime para a PM. Ela assumiu a autoria dos assassinatos e disse que matou a mãe enquanto brincavam após ser tomada por um sentimento ruim que a teria impulsionado a apertar o pescoço da idosa. Descoberto nessa quarta-feira (15 de março), o crime teria começado na segunda-feira (13).

A mulher disse , segundo o boletim de ocorrência, que enquanto “brincava com a mãe” teria passado o braço em volta do pescoço dela. Até que “sentiu uma sensação ruim e teve vontade de apertar ainda mais o pescoço” da senhora, de 67 anos. A vítima clamou por socorro. Porém, a suspeita continuou até sentir que a mãe teria desfalecido ao cair de joelhos no chão e com o corpo debruçado na cama.

A filha da autora do crime, uma criança de 10 anos, teria batido na porta do quarto. A mulher a orientou tomar café, já que ela estava resolvendo um “problema com a avó” dela. Disse para a filha que a avó tinha passado mal e morrido.

Segundo o próprio relato, ela conversou com a filha e explicou que, como a idosa era quem cuidava da casa, inclusive financeiramente, o melhor destino seria as duas também “partirem juntas”. Ela teria dado duas opções para a filha: morrer ou ir para um abrigo. A criança chegou a questionar se não seria melhor ligar para alguém e para a polícia. A mãe não aceitou.

Inicialmente, a tentativa foi cortar os pulsos da criança, mas “a faca era ruim e a menina sentia dor”. À polícia, a mulher relatou que não queria que houvesse dor e, por isso, desistiu da ideia.

Decidiu que ia matar a filha com um mata-leão. Porém, como a criança resistia e segurava o braço da mulher durante o golpe, optou por amarrar os braços da criança com uma calça. Enquanto aplicava o golpe, a mulher contou que a vítima se debatia e chegou a urinar, mas ela continuou até que a criança morresse.

O Tempo