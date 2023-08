Mulher mantida em cárcere pede socorro acenando pela janela de apartamento para a viatura da PM em Inhapim

Uma mulher de 44 anos que estava em cárcere privado, conseguiu pedir socorro nesta quinta-feira (11) acenando pela janela do apartamento para policiais militares que passavam pela região no município de Inhapim. A equipe foi acionada pela filha da mulher, que não sabia ao certo o endereço do local.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima que estava desesperada, gritava pedindo ajuda, dizia que estava trancada, sem telefone e que o companheiro dela de 34 anos saiu para trabalhar.

A equipe conseguiu ver a vítima, que informou pela janela onde o companheiro trabalhava. Nesse momento, outra viatura foi até o homem. Ele disse que tem um relacionamento com a vítima desde 2017 e que nos últimos dias, a mulher estava usando crack.

O suspeito ainda afirmou à polícia, que tentando resguardar a saúde dela, convidou a companheira para ir morar com ele, afastada da família. Também explicou, que só deixou ela trancada, por causa do vício e também das más influências dos familiares dela.

Segundo a PM, no momento da abordagem, o suspeito estava com uma faca no bolso. Ele disse que era uma ferramenta de trabalho.

Os policiais pegaram a chave do apartamento com o homem e ele foi conduzido para o quartel da PM para evitar conflitos no local com os filhos da vítima, que estavam bastante nervosos com a situação.

Assim que entraram no apartamento, os militares encontraram a vítima que chorava e tremia muito. Ela contou que na terça-feira (8), foi para Caratinga onde faz tratamento de hemodiálise.

Que retornou por volta de 12h do mesmo dia e que no ponto de ônibus perto de uma padaria, foi abordada pelo companheiro e a convidou para conhecer o apartamento que ele tinha alugado. A vítima explicou para os policiais que aceitou o convite. Chegando lá, ela viu todas as coisas dela. Ele tinha feito a mudança dela durante o período que ela estava para Caratinga e falou que ali seria o lugar onde viveriam. A mulher contou, que o apartamento não tinha água. Ele também pegou o celular dela, dizendo que não queria saber dela conversando com ninguém.

Na quarta-feira (9), a vítima disse que reclamou das condições do apartamento, sendo mantida trancada dentro do apartamento o tempo todo. Que por volta das oito da noite, ela conseguiu pegar o celular escondido, no momento que ele estava tomando banho e conseguiu ligar para a filha dela pedindo ajuda.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que o homem viu ela falando no telefone, tomou o aparelho e a agrediu com tapas no rosto, apertou o pescoço dela para sufocá-la e tapou a boca para não gritar. Disse ainda que se ela chamasse a polícia, iria pegar o filho dela e que depois, pegaria também os outros filhos e netos.

Ainda segundo o boletim, a vítima contou que ficou em outro quarto com medo dele. Nesta quinta (10), ela tinha que ir novamente para o tratamento de hemodiálise, mas, ficou com medo de acordá-lo ou pegar as chaves da porta que estavam no bolso dele, perdendo o horário do ônibus. A mulher também, confessou que ficou com vergonha de ir para Caratinga com o olho roxo.

A vítima foi encaminhada para o Hospital São Sebastião de Inhapim e foi constatado vários hematomas pelo corpo. O homem foi preso e encaminhado ao quartel da PM e lá permanecendo pelo tempo necessário para o registro deste boletim.