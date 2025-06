Mulher grita ‘socorro’ e é resgatada antes de quase ser morta enforcada por homem: ‘Nasceu de novo’

Um homem foi preso ao ser flagrado tentando matar a companheira em uma área de mata na região Norte de Belo Horizonte, nesta terça-feira (17 de junho). A vítima foi resgatada por uma equipe da Guarda Civil Municipal, que escutou gritos de “socorro”.

“Fazíamos patrulhamento pelo local conhecido como Estrada do Sanatório, que fica entre o bairro Jardim Felicidade e a cidade de Santa Luzia, quando passamos a ouvir uma mulher gritando por socorro”, relatou o GCM Samuel Modesto, que atuou na ocorrência.

Quando a equipe entrou na mata, viu o homem apertando o pescoço da vítima. “Ele alegou que estava sendo traído pela parceira e, por isso, desejava matá-la e se suicidar em seguida.”

O casal, conforme informou o agente de segurança, está junto há três anos, mas o relacionamento é marcado por discussões. “Podemos dizer que a mulher nasceu de novo. No momento do resgate, ela estava em estado de pânico”, completou.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, enquanto o homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Vítimas de Intolerância, em Belo Horizonte.