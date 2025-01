Mulher flagrada com caneta marca-texto que escondia crack

Objeto estava dentro de uma bíblia

LAJINHA – A cada dia as notícias surpreendem pela ‘criatividade’ das pessoas para tentar infligir a lei. Desta vez, uma mulher, 33 anos, foi flagrada com caneta marca-texto que escondia crack. O objeto foi encontrado dentro de Bíblia. A ocorrência foi registrada neste domingo (5) na avenida José Eugênio Pereira Alvim, em Lajinha.

Durante operação batida policial, militares avistaram a mulher que já possuía em seu desfavor denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas. Ao visualizar a aproximação da viatura militar, a mulher fez um movimento como se escondesse algo por dentro da blusa.

Feita a abordagem, em sua bolsa nada de ilícito foi encontrado. Porém, o objeto que ela escondia por dentro da blusa era uma bíblia com uma caneta marca texto. Aparentemente, nada de ilícito. Porém, os policiais decidiram analisar o interior da caneta e encontraram seis pedras pequenas e mais uma porção fragmentada de crack.

Ainda de acordo com a PM, ao ser questionada sobre a procedência, ela imediatamente alegou que é usuária de drogas e que havia adquirido uma pedra de crack pela quantia de R$ 40. A droga teria sido fragmentada em pedaços para o seu uso pessoal.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

Com informações Portal Caparaó