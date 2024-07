Mulher finge de médica e sequestra bebê em hospital

A menina nasceu perto das 20h, e pouco depois das 23h, segundo a família, a falsa médica chegou ao quarto em que estavam com a bebê e disse ser pediatra. Ela levou a menina com a desculpa de que iria dar leite para a bebê em um copinho, já que a mãe teria tido dificuldade de alimentá-la.

Nas imagens do flagrante da ação da sequestradora, é possível vê-la de jaleco e máscara e de crachá. Ela tem uma mochila amarela e uma coberta. Em gravações do exterior do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), ela usa um carro vermelho, parado fora do estacionamento da unidade. A falsa médica ficou no HC por aproximadamente 30 minutos.

A mulher teria se identificado como funcionária da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) na portaria, mas não teria feito o cadastro na entrada por ter sido contratada há poucos dias.

“Como ele conseguiu entrar? Para a gente entrar é uma burocracia tão grande e para ela foi muito fácil. Minha filha tem um problema de saúde raro e ela estava fazendo exames. Ela não vai conseguir sobreviver fora do hospital”, disse o pai da bebê, Edson Ferreira.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e procura a criança e a falsa médica.

Em nota, o Hospital de Clínicas da UFU confimrou que “uma mulher trajada como profissional de saúde, portando crachá da Universidade, entrou na maternidade e evadiu com um bebê recém-nascido do sexo feminino. Poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação. O HC já iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso”.

