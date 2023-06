Mulher fica gravemente ferida em acidente

CARATINGA – Maura Dias Barbosa, 42 anos, ficou gravemente ferida em um acidente que aconteceu na tarde dessa segunda-feira (5), na avenida Professor Armando Alves da Silva, próximo ao Mart Minas. O acidente envolveu uma motocicleta conduzida por Maura e um carro, cujo motorista preferiu não ser identificado.

Mesmo não tendo gravado com a reportagem, o motorista do carro contou que seguia sentido a Faveni, quando a motociclista apareceu entre o seu veículo e um outro, no momento em que teria esbarrado em sua lateral direita e caído. O motorista disse ainda que parou o carro e prestou assistência à vítima, soltando seu capacete, pois, em sua opinião, ela estava sendo estrangulada pelo dispositivo.

O bombeiro militar Libardi disse que ela estava com TCE grave e ferimento na mão esquerda, sendo conduzida ao hospital Casu. O motorista do carro não ficou ferido.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as causas do acidente.