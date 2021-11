Mulher fica ferida após ser atingida na perna por caçamba de lixo

Uma mulher ficou ferida após uma caçamba de lixo cair sobre a perna dela, no centro de Caratinga, nesta segunda-feira (1/11). O fato foi registrado na praça Dom Pedro II. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA).

O marido da vítima relatou por meio do grupo de WhatsApp “Aconteceu Virou Notícia”, que ela se encontrava trabalhando e já estava indo embora para casa. A vítima foi depositar o lixo dentro do contêiner, quando, de repente, a caçamba caiu em cima da perna dela.

A caçamba da Rio Novo, empresa contratada pela prefeitura e responsável pela coleta, estava pesada porque já havia bastante lixo depositado nela e não se sabe o porquê ela teria tombado.

A vítima fraturou a tíbia e a fíbula (dois ossos da perna) e precisou passar por cirurgia. A família já foi procurada pela empresa responsável pela coleta de lixo para prestar a assistência necessária.