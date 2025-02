Mulher encontrada morta dentro de caixa d’água em Cataguases

CATAGUASES – Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta dentro de uma caixa d’água de uma residência no Bairro Primavera, em Cataguases, na manhã desta quinta-feira (6).

Ela teria morrido na noite anterior, após ir para o imóvel acompanhada de um homem, de 41 anos, que está sendo investigado por omissão de socorro.

As informações são da Polícia Militar que fez o registro do caso, após ser acionada por uma enfermeira do Posto de Saúde daquele bairro. Moradores a procuraram dizendo terem encontrado um corpo dentro de uma caixa d’água de um imóvel vazio.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e após exames não identificou nenhum sinal visível de violência no corpo da vítima, identificada como Paloma Ribeiro dos Santos. Na noite anterior, ela e um homem foram vistos por testemunhas entrando no imóvel.

Os militares localizaram este colega dela que confirmou a informação acrescentando que consumiram bebidas alcoólicas no lugar e que, em um determinado momento, a mulher entrou na caixa d’água por causa do forte calor e, pouco depois, começou a sentir-se mal, momento em que ele deixou o lugar.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo que foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal, em Leopoldina. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O homem que acompanhava a mulher no imóvel prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil de Cataguases e foi liberado.

Fonte: Marcelo Lopes