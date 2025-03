Mulher é presa por furto de bolsa em Vargem Alegre

Na noite dessa quarta-feira (12), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Destacamento de Vargem Alegre, foi acionada por uma vítima de furto. A vítima relatou que, ao retornar da igreja por volta das 22h, dirigiu-se ao seu estabelecimento comercial e constatou o desaparecimento de sua bolsa, que continha um telefone celular, um molho de chaves e uma garrafa d’água.

Ao verificar as imagens do circuito de segurança, a vítima identificou que o furto ocorreu por volta das 18h e reconheceu a autora do crime, uma mulher de 53 anos.

De posse das informações, a Polícia Militar iniciou rastreamento e localizou a acusada, que foi presa em flagrante.

Durante a abordagem, ela confessou ter descartado a bolsa da vítima em um lote vago no bairro Walter Garcia e afirmou ter vendido o telefone celular por R$ 50 para um homem de 38 anos.

Os policiais realizaram buscas nos locais indicados pela autora, conseguindo recuperar a bolsa com as chaves e a garrafa d’água. No entanto, o homem que adquiriu o telefone não foi localizado.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.