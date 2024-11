Além da mulher, namorado e colega também foram presos. Polícia ainda apreendeu celular e um tablete com queixa de furto

Uma mulher, de 39 anos, e dois homens, de 37 e 41, foram presos na noite dessa quinta-feira (7/11) por falso sequestro no bairro Castelo, Região da Pampulha de Belo Horizonte. A intenção do grupo era extorquir a família da suposta vítima.

Segundo a Polícia Militar, os pais da mulher foram contactados pelos suspeitos, que informaram sobre o sequestro e pediram um valor de R$ 10 mil como resgate. Durante o contato, os suspeitos enviaram fotos da mulher amarrada e de uma pistola cinza. Temendo pela vida da filha, a família procurou o batalhão da PM para denunciar o suposto crime.

Com as informações, os militares conseguiram a placa do veículo da mulher. Uma viatura localizou o carro em trânsito próximo a Avenida Américo Vespúcio, onde foi feita a abordagem.

Durante as diligências, a polícia descobriu que a situação se tratava de um falso sequestro. A mulher, o namorado e um colega inventaram o crime com o objetivo de receber uma transferência no valor de R$ 10 mil da família da suposta vítima.

Dentro do carro, a polícia ainda localizou um celular e um tablet com queixa de furto. Nenhum dos três assumiu a propriedade dos objetos roubados. Os telefones dos suspeitos também foram recolhidos.

O namorado da mulher ainda tinha mandado de prisão expedido pelo 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em aberto.