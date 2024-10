Mulher é morta diante da filha em frente a shopping na Grande BH

Irmão da mulher também foi baleado, mas sobreviveu ao ataque

Uma mulher de 39 anos foi morta e o irmão dela, de 35 anos, ficou ferido após ataque a tiros na noite dessa terça-feira (29 de outubro). O crime foi na frente de um shopping no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A filha da mulher, de 5 anos, estava no carro com a mãe e o tio e presenciou o crime.

A suspeita principal é de que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas no bairro Milionários. A Polícia Militar apreendeu, em uma bolsa que estava no carro das vítimas, 20 pedras de crack, oito pinos de cocaína, R$ 571, 12 munições de calibre 38, um revólver do mesmo calibre e três celulares.

Houve um chamado para a Polícia Militar sobre o homicídio na frente do shopping. Quando a equipe chegou lá, encontrou o veículo batido na mureta de divisão da pista principal com a marginal. A mulher estava caída na avenida, enquanto o homem buscou abrigo e ajuda no shopping.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi baleada na cabeça e no ombro, enquanto o irmão foi atingido no braço e nas costas. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal de Contagem, onde recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo.