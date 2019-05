Mulher é flagrada transportando droga de Caratinga para Ipatinga

DA REDAÇÃO – Maria de Cassia Souza Santos, 39 anos, foi presa nesta quarta-feira (29) com uma porção de aproximadamente meio quilo de crack. Ela foi presa após uma denúncia anônima que indicava que uma mulher estava transportando drogas dentro de uma bolsa. A denúncia também apontava que ela viajava em um ônibus que saiu de Caratinga com destino ao Vale do Aço.

De acordo com a Polícia Militar, após receber a denúncia os policias montaram uma operação para interceptar a mulher na rodoviária. Durante as buscas, os policiais encontraram a barra de crack. Ainda segundo a polícia, o ônibus que a suspeita estava saiu da cidade de Caratinga.

A mulher não informou qual seria o destino da droga. Ela foi levada para a delegacia de Ipatinga, junto com a droga apreendida.