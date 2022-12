Mulher é encontrada morta na avenida Antônio Carlos

Polícia Militar e o Samu atendem, na manhã desta quinta-feira (15), uma ocorrência após um corpo ser encontrado na avenida Antônio Carlos, na altura do número 1.725, no bairro Aparecida, região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima seria uma mulher com idade de aproximadamente 35 anos.

De acordo com informações iniciais, as corporações foram acionadas por volta de 7h20 desta quinta. Testemunhas disseram que a vítima era usuária de drogas e foi encontrada em frente à barraca onde morava na calçada.

Ainda segundo as primeiras informações repassadas pela Polícia Militar, o corpo não apresentava sinais de violência. A perícia da Polícia Civil é aguardada no local.

