Mulher é atropelada na praça Cesário Alvim

Na noite desta sexta-feira(13), um grave acidente foi registrado na Praça Cesário Alvim, em Caratinga. A ocorrência envolveu uma pedestre e um motociclista.

Segundo informações no local, a pedestre foi atingida e precisou de atendimento imediato. O resgate do SAMU foi acionado e compareceu rapidamente, realizando o socorro com o apoio de populares que prestaram os primeiros cuidados até a chegada da equipe.

Após os procedimentos iniciais, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Caratinga para avaliação médica. O motociclista também permaneceu no local.