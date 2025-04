Mulher é assassinada a tiros durante a madrugada no bairro Aparecida

CARATINGA — Uma mulher de 46 anos foi assassinada a tiros na madrugada desta quinta-feira (10), na rua José Carlos Pereira, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A vítima foi identificada como Luciana Simcinsch de Oliveira, moradora da rua José Belegard.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição realizava patrulhamento de rotina por volta das 3h, quando recebeu um chamado relatando que uma mulher estaria caída, ensanguentada, no meio da rua. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a informação e constataram que a vítima já estava sem sinais vitais, cercada por uma grande quantidade de sangue.

Enquanto a equipe aguardava a chegada da perícia, a filha da vítima chegou ao local e reconheceu o corpo da mãe. Ela relatou aos policiais que Luciana mantinha um relacionamento com um homem, que, segundo ela, já havia cumprido pena no sistema prisional. Próximo ao corpo, foi encontrado um capacete vermelho, que a filha afirmou pertencer a este homem e ser utilizado frequentemente por sua mãe quando estava com ele.

Durante diligências, uma testemunha que trabalha em um bar nas proximidades relatou ter visto o referido homem e Luciana chegando juntos ao local, numa motocicleta. Pouco depois, segundo o depoimento, uma segunda moto, de cor escura, teria se aproximado. O condutor, trajando roupas escuras, desceu do veículo armado e efetuou cerca de quatro disparos contra Luciana, que caiu ao chão.

Câmeras de segurança próximas ao local registraram o momento do crime. As imagens mostram uma pessoa chegando em uma motocicleta escura, descendo do veículo e atirando contra a vítima antes de fugir pela travessa do Comércio, tomando rumo desconhecido.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e constatou três perfurações causadas por arma de fogo: uma na cabeça, uma no braço esquerdo e outra na região da axila. Um projétil foi localizado nas vestes da vítima, na altura do ombro, e recolhido para análise.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal pela funerária Uni Paz. A Polícia Militar realizou diligências no endereço do suspeito, localizado no mesmo bairro onde o crime ocorreu, mas ele não foi encontrado.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime.

O suspeito não havia sido localizado até o final desta edição.