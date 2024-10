Mulher de Rodrigo Faro é diagnosticada com câncer raro e maligno: ‘Batalha’

Vera Viel revelou nas redes sociais que descobriu doença após sentir um nódulo na coxa

Após investigar um nódulo na coxa, Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, revelou que foi diagnosticada com um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno. “Estou pronta pra enfrentar essa batalha”, disse.

Em seu Stories do Instagram, Vera disse que fará uma cirurgia na próxima sexta-feira (11) para retirá-lo e em seguida fará o tratamento. “Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura! Tenho muita fé em Deus e sei que, pra Ele, nada impossível!”, declarou.

Ainda pelas redes sociais, Rodrigo Faro mandou mensagem de apoio à mulher nesse momento delicado. “Que Deus nos proteja nessa batalha que temos pela frente…. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite, é necessário”, escreveu.

Fonte: Uai