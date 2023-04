Mulher de 38 anos morre após procedimento estético em clínica de BH

A Polícia Civil investiga as causas da morte de uma mulher de 38 anos, nesta terça-feira (25 de abril), em uma clínica estética localizada no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A mulher passou por um procedimento cirúrgico na segunda-feira (24) e teria passado mal durante a madrugada.

O registro policial indica que o rabecão foi acionado até o estabelecimento, localizado na avenida Olegário Maciel, para fazer a remoção do corpo da vítima. O relatório médico apontava que ela foi submetida a uma lipoescultura, procedimento que retira gordura e a distribui em outras partes do corpo, com o objetivo de obter um “melhor contorno corporal”.

Já durante a madrugada desta terça, ela teria apresentado um quadro de “agitação motora e confusão mental”, evoluindo, em seguida, para uma parada cardiorrespiratória, e acabou não resistindo.

Até a publicação da matéria, a empresa ainda não havia se posicionado. No site, o instituto não inclui a lipoescultura entre os procedimentos oferecidos no local.

