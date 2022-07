Mulher com suspeita de Varíola dos Macacos tem 33 anos e é diarista

Secretário de Saúde concedeu coletiva à imprensa e informou que caso foi notificado na UPA de Caratinga

CARATINGA– Uma mulher, 33 anos, diarista, está com suspeita de Varíola dos Macacos em Caratinga. O caso foi notificado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi divulgado com exclusividade pelo DIÁRIO na edição de terça-feira (27). Ontem, o secretário de Saúde Erick Gonçalves concedeu coletiva à imprensa sobre o assunto.

Conforme Erick, logo que a paciente procurou atendimento médico relatando os sintomas, teve início o protocolo de investigação do caso. “Através da Vigilância Epidemiológica foi coletada uma amostra de sorologia dessa paciente suspeita, que foi encaminhada para a Funed. Vamos confirmar ou descartar esse caso, o tempo depende muito do número de análise, mas, esperamos em breve dar a informação se esse caso é confirmado”.

O secretário de Saúde ainda apresentou outras informações relatadas pela paciente que reside na área urbana da cidade. “Ela nos relatou que não viajou para fora do País ou nenhum outro local nos últimos 30 dias. Ela realiza um trabalho de diarista, ou seja, trabalha na casa das pessoas e não temos informação de viagens das pessoas onde essa cidadã trabalha. Temos investigado de acordo com os sintomas que a paciente apresentou”.

De acordo com Erick, a população deve ficar atenta em relação aos sintomas da doença. “Vale lembrar que os sintomas são febre, dor de cabeça e no corpo, inflamação dos linfonodos, acompanhados principalmente das lesões cutâneas, que aparecem do primeiro ao terceiro dia após o início dos sintomas, lesões tradicionais que são sinal de alerta”.

A Varíola dos Macacos foi preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como emergência de saúde pública. Por isso, os municípios devem ficar atentos aos protocolos de investigação, como afirma. “A Saúde da nossa cidade está em alerta nesses sinais e sintomas, casos os pacientes parecerem nas nossas unidades para fazer as notificações e coletas de amostras”.

A recomendação se tratando suspeita, como é o caso dessa mulher de 33 anos é o isolamento do paciente. “É uma doença de transmissão viral, a principal forma de transmissão é o contato direto de pessoa a pessoa, mas, também com a secreção ou material. O período de incubação, após o contato da doença que aparecem os primeiros sintomas é média de seis a 16 dias. Então, recomenda-se que esse paciente fique isolado até descartar o caso ou as suas lesões cutâneas se curarem”.

Erick Gonçalves destaca os métodos de prevenção da doença. “Como qualquer doença viral, evitar locais de aglomeração, contato próximo com as pessoas, manter a higiene das mãos, evitar pegar roupas emprestadas com outras pessoas, o distanciamento. As higienes diárias para evitar a transmissão e nunca manter contato com a pessoa que estiver positiva para a doença”.

A Secretaria de Saúde reforça que a paciente segue acompanhada e, em caso de confirmação, outras medidas serão adotadas.