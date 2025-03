Mulher cadeirante em situação de rua morre após ataque de abelhas em Minas

A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU. Porém, ao dar entrada no hospital não resistiu aos ferimentos

Uma mulher em situação de rua, com idade não rebelada, morreu, nessa quarta-feira (5), após ser atacada por um enxame de abelhas,no centro de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A vítima, que é cadeirante, sofreu uma parada cardiorrespiratória, precisou ser reanimada por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu as picadas.