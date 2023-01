Mulher baleada no rosto pelo esposo

CARATINGA – Uma mulher de 30 anos foi baleada no rosto pelo esposo, 26 anos. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (12) no córrego São Vicente, zona rural de Caratinga.

A Polícia Militar foi acionada por funcionário do hospital, dando conta que deu entrada naquele local, uma mulher que teria sido alvejada por arma de fogo.

Em conversa com a pessoa que socorreu a vítima, ela relatou que recebeu uma ligação telefônica do autor e companheiro da vítima, o qual pediu para socorrê-la, pois disse que a vítima teria caído e lesionado. Devido esse fato, deslocou até a residência do casal e prestou o devido socorro, levando-a até o hospital.

Os militares fizeram contato com a vítima, que no primeiro momento, relatou que o autor do disparo de arma de fogo que a lesionou seria o próprio esposo. Ela apresentava uma lesão no rosto, conforme relatório médico.

Com essa informação, uma equipe policial deslocou para onde ocorreu o fato, na residência do casal, para tentar localizar o autor e colher mais detalhes sobre o caso.

O imóvel foi cercado, mas não havia ninguém lá, apenas o telefone celular do autor, que foi recolhido. Foi feito rastreamento nas proximidades para localiza-lo, mas sem sucesso.

Foi realizado contato também na casa da mãe do autor. No local, foi franqueada a entrada dos militares para verificar se o autor estava lá, mas, também não foi encontrado naquele local.

CONTRADIÇÃO

Após o atendimento médico da vítima, realizaram um novo contato com a vítima, tendo dito que estava na varanda da casa dela preparando alimentos e viu o autor mexendo com uma arma de fogo, um revólver. Diante disso, o advertiu, mas, ele respondeu dizendo que a arma não funcionava e a colocou no rosto dela e puxou o gatilho, ocasionando o disparo. Disse ainda que não houve nenhum atrito entre os dois antes do ocorrido. Diante do fato narrado, a Polícia Militar fez rastreamento, mas o autor não tinha sido encontrado até o final dessa edição.