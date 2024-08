Mulher atropelada em faixa de pedestre tem morte cerebral

Alessandra Cristina Simeão Cabral, 48 anos, atropelada na faixa de pedestre elevada que fica próximo a Casa de Saúde, na última sexta-feira(2), teve morte cerebral no hospital Márcio Cunha em Ipatinga, e nesse momento a família está dando andamento a doação dos órgãos.

Um jovem e a Alessandra estavam atravessando a faixa quando foram atropelados por um automóvel.

O Samu socorreu as vítimas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O jovem teve alta hospitalar, mas Alessandra devido ao estado grave foi levada para o hospital Márcio Cunha em Ipatinga, depois de ter uma parada respiratória e ser entubada.

Alessandra, conhecida como “Tia Alê”, por trabalhar em projetos sociais e evangelização infantil, além do traumatismo craniano, teve edema evazamento sanguíneo no cérebro.

O motorista do automóvel que permaneceu no local é inabilitado e foi conduzido pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil.