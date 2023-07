Mulher ameaça matar mãe com machadinha e dá ‘tchauzinho’ ao chegar em delegacia

Segundo a vítima, suspeita é usuária de drogas e ‘queria pegar as coisas de casa’.

Uma mulher de 42 anos foi presa suspeita de ameaçar matar a própria mãe, de 60 anos, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Governador Valadares, no Rio Doce. O crime ocorreu nessa quinta-feira (27 de julho). Ao chegar na delegacia, a mulher estava simpática e deu “tchauzinho” para quem aguardava na sede policial.

Militares foram acionados após denúncia de que a mulher ameaçava a mãe de morte e chegou a pegar uma machadinha para consumir o fato. Quando as viaturas chegaram ao local, se depararam com a suspeita de posse da ferramenta. Ela foi desarmada e detida.

A idosa relatou aos policiais que mora com a filha, que é usuária de drogas, e que ela se exaltou bastante nessa quinta-feira. A filha queria “pegar as coisas de casa”, a mãe negou, momento em que a filha disse que ia a “picotar com faca”, pegou a machadinha e foi pra cima da idosa.

Nesse momento, uma irmã da suspeita teria trancado a porta de casa e deixado a mulher do lado de fora até a chegada da polícia.

Já na versão da suspeita, ela chegou em casa, a mãe “começou a falar palavras pesadas contra ela”, revidou com outros xingamentos e pegou a machadinha, mas “que não iria machucar a mãe”.

Vítima e suspeita foram para a delegacia, já que a mãe demonstrou interesse em pedir medida protetiva contra a filha.