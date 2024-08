Mulher alega que é vítima de violência doméstica e ateia fogo em veículo do companheiro

CARATINGA- Uma ocorrência de violência doméstica terminou com um veículo incendiado na Rua Inácio Tomé, local conhecido como “Cantinho do Céu”. A mulher alegou que foi agredida pelo companheiro e, em seguida, ateou fogo no carro dele. Já o homem não foi localizado pela Polícia Militar para apresentar sua versão dos fatos.

Inicialmente, a vítima acionou a PM a comparecer nas proximidades do Terminal Rodoviário de Caratinga, pois ela desejava registrar boletim de ocorrência por violência doméstica.

Ela alegou ter sido agredida por seu companheiro e apresentava um corte entre os dedos na mão direita. Ainda conforme relato da vítima, na quarta-feira (21) já teria se iniciado um desentendimento familiar, pois ela estava insatisfeita em ter que assumir a responsabilidade de cuidar da filha do companheiro, fruto de outro relacionamento. Ela desabafou com o companheiro, que não gostou da atitude.

Mas, a situação se agravou nesta quinta-feira (22), quando ele pegou dinheiro emprestado com a vítima, uma quantia de aproximadamente R$ 250, dizendo que era para colocar gasolina no carro. A mulher alegou que emprestou o dinheiro, mas, pouco depois, ela e o autor voltaram a ter uma discussão mais forte, ela quis o dinheiro de volta e o companheiro passou a agredi-la, jogando-a ao chão. Ela alega que também foi atingida por vários chutes e, na intenção de se defender, colocou a mão na frente do rosto, provocando o ferimento.

A vítima parecia estar desorientada, também aparentava ter ingerido bebida alcoólica e dizia não saber o paradeiro do companheiro, apenas falava da possibilidade dele ter se escondido em uma zona rural no distrito de Santa Luzia. A vítima foi encaminhada para atendimento na UPA de Caratinga, onde foi constatada lesão em um dedo da mão direita. A vítima não quis realizar os procedimentos de sutura no ferimento.

Instantes depois, ao ser liberada do atendimento médico, a mulher retornou ao local, conseguiu abrir o veículo do autor, usou uns papeis que estavam no interior do automóvel, e com um isqueiro colocou fogo no carro, iniciando um incêndio, que foi controlado por uma equipe dos bombeiros militares.