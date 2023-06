“Muitos que andavam de cabeça baixa e se escondiam, agora olham de cabeça erguida”

Após um ano de estreia, voluntária celebra resultados de mostra fotográfica da população em situação de rua

CARATINGA- O Fórum de Caratinga está recebendo a exposição “Nós também temos história”. Trata-se de uma mostra fotográfica organizada pela voluntária Flávia Alves.

O projeto começou em 2022, após Flávia visitar uma mostra fotográfica em São Paulo que retratava a população em situação de rua de uma forma diferente. “Mostrando a dignidade deles, a maneira como eles são, a história que cada um tem por trás dessa trajetória de rua. Fiquei muito encantada com essa mostra e resolvi trazer pra Caratinga, mas com a nossa cara com o nosso jeitinho e com os nossos meninos, que é como eu chamo a população em situação de rua”.

Como voluntária da Cozinha Solidária, que está fazendo dois anos de serviços prestados a esse público, Flávia conversou com pessoas em situação de rua e fez a proposta do projeto. “Aos sábados a gente leva marmitas, conversa com a população, pergunta se está precisando de algum remédio, leva agasalho. Conversamos com eles, as histórias foram escritas e conseguimos dois fotógrafos fantásticos que fizeram essas imagens pra gente com a ajuda dos patrocinadores. E conseguimos fazer essa exposição tão bonita”.

Para marcar um ano da exposição, que passou por algumas cidades da região, além de escolas, igrejas e outros espaços, o Fórum de Caratinga agora está recebendo o público com as fotografias. Os resultados foram bastante positivos na vida dos retratados, como destaca Flávia. “Estamos muito felizes porque nesse um ano que a gente continua acompanhando os meninos, foram várias novidades, alguns conseguiram sair da rua e hoje têm a sua casinha, outros estão batalhando a sua aposentadoria pra conseguir também sair da rua. E o principal fato deles serem vistos como eles são e não através dos estereótipos, das fantasias que as pessoas têm, o que fez com que eles sofressem uma mudança muito grande. Muitos que andavam de cabeça baixa e se escondiam, agora olham para a gente de cabeça erguida e foi essa a grande diferença. Eles conseguiram a ajuda de muitos voluntários da comunidade. A prefeitura apoiou e muitos conseguiram sair da rua graças a Deus”.

Muitas histórias. Muitos fatores que contribuíram para a vida nas ruas. Flávia aponta que a falta de estrutura familiar é um dos principais fatores. “Em muitos casos a pessoa era casada e se desentendeu com a esposa. Perdeu a mãe, perdeu um filho e eles ficam desnorteados. Às vezes entram em depressão, às vezes acabam entrando no mundo do álcool e das drogas e assim eles vêm para a rua. Mas, é importante dizer que nem toda pessoa em situação de rua é bêbada ou drogada. Tem muitas pessoas aqui fantásticas. Eles trabalham muito, o senhor Jonanci, por exemplo, trabalha muito, muito mais horas por dia do que eu, só que com o trabalho dele, infelizmente, ele não consegue ter uma moradia. Mas, ele acorda de madrugada e vai dormir tarde da noite, trabalhando o dia inteiro, domingo a domingo. E também tem os que são catadores de reciclagem, temos mecânicos, tem muita gente trabalhando e trabalhando muito e tentando essa dignidade”.

A mostra segue até o início do mês de julho. “Toda a população está convidadíssima pra ver e se emocionar com as histórias. O ano passado a gente presenciou muitas pessoas vendo as imagens, lendo as histórias e chorando porque são histórias realmente emocionantes. Essa população é invisível e o objetivo da gente é dar visibilidade pra essa população em situação de rua”.

O fórum fica aberto dás 8h até às 18h. Fica o convite para um novo olhar. “População de Caratinga e região, tenho o prazer de convidar vocês para nossa mostra. Vocês vão se emocionar, vocês vão sair daqui com uma visão completamente diferente da população em situação de rua. No final das contas a gente descobre que eles são iguaizinhos a nós, só que estão em um momento difícil. Têm pessoas aqui que foram funcionários públicos, que têm uma vida, filhos e netos. Ninguém está livre de ter uma mudança brusca de vida e chegar a essa situação. Venha conhecer histórias e veja como eles são fantásticos, incríveis”.