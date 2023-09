Muitos obstáculos e poucos exemplos de acessibilidade em Caratinga

Grupo Ver de Novo, formado por pessoas com deficiência visual, realizará passeata de conscientização

CARATINGA- Muitos obstáculos… poucos exemplos de acessibilidade. Os desafios são constantes para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ocasionando constrangimentos e limitando sua independência.

Buscando mudar estar realidade em Caratinga, o grupo Ver de Novo, formado por pessoas com deficiência visual realizará uma passeata de conscientização no próximo dia 21 de setembro, a partir das 8h30, com concentração na praça Cesário Alvim.

Danielle Brandão, idealizadora do projeto Ver de Novo, destaca que o objetivo é chamar atenção da sociedade para o direito de ir e vir. “A questão da mobilidade da nossa cidade, infelizmente, tem sido uma grande dificuldade enfrentada por nós, deficientes. No meu caso, sou deficiente visual baixa visão, mas, meus colegas também que são deficientes físicos ou possuem alguma outra dificuldade de mobilidade, uma pessoa idosa, uma mãe com carrinho de bebê, têm encontrado muita dificuldade”.

O Projeto Ver de Novo foi criado na intenção de trazer a inclusão dos deficientes visuais, seja baixa visão ou cegos totais, à sociedade. “Ver de Novo, aprender a enxergar com outros olhos. Não é porque você não enxerga que não terá condições de sair de casa, compartilhar momentos felizes. E no Ver de Novo você encontra a empatia de pessoas que passam pelo mesmo problema que você, que conseguem te fortalecer”, enfatiza Danielle.

Jordayne Venâncio, que também faz parte do projeto, explica o percurso da passeata e a importância da mobilização. “Estaremos todos reunidos na Praça da Catedral, vamos fazer uma caminhada no calçadão, Rua Doutor José de Paula Maciel e, em seguida, Avenida Benedito Valadares e concentrar em frente ao Palácio do Bispo. Vamos trabalhar o apoio das pessoas, para elas entenderem o que vivemos. O dia da inclusão é para isso, para as pessoas saberem que tem alguém ali que precisa de um apoio, ser respeitado”.

Júlio da Silva, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência cita o apoio à iniciativa, no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. “Sabemos que a pessoa com deficiência enfrenta muitas dificuldades, no que diz respeito à concretização das leis que esclarecem e definem seus direitos. Embora sejam muito vastas as legislações, ainda assim vivemos um grande abismo no que diz respeito à acessibilidade e integração da pessoa com deficiência na sociedade”.

Aluísio Palhares, secretário de Desenvolvimento Social, frisa que a população deve se conscientizar e que muitos aspectos passam também pela iniciativa privada. “Abraçamos, acolhemos, projetos como esse. Esse projeto chegou primeiramente no Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, que está vinculado à Secretaria, embora o Conselho seja independente. Mas, lá no Conselho é um espaço democrático de discussão de matérias que são importantes para a sociedade. São pessoas que merecem e precisam deste olhar especial do município. Vamos juntos realizar essa passeata para que a sociedade também seja sensibilizada. Enquanto poder público, vamos trabalhar diuturnamente para fazer a nossa parte, mas, precisa da parte de cada um, cada empresário, cada dono de calçada, porque nem tudo é da prefeitura. Que todos nós possamos ser responsáveis, para que essa deficiência não seja impeditiva para as pessoas viverem sua vida com dignidade, de ter o direito de ser feliz e conquistar os seus sonhos”.