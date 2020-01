Muitos gols na segunda rodada da Copa Rádio Clube

INHAPIM – No último domingo (20), foi jogada a segunda rodada da fase classificatória da 17ª edição da Copa Rádio Clube de Futebol Regional. Esta rodada foi marcada por muitos gols, num total de 20 gols em quatro partidas.

Jogando em São João do Oriente, Barro Branco e América do Belém empataram em 2 a 2. No ‘campo da família’ no Vale Verde, Resgate conheceu a sua segunda derrota na competição, sendo derrotado diante do Chelsea de Engenheiro Caldas pelo placar de 3 a 1.

No Estádio Municipal de Inhapim, o Santa Clara goleou o Bugre por 4 a 1, destaque da partida foi meia-atacante Thiago Viggiano que balançou as redes por duas vezes.

No Estádio Municipal de Iapu, o Manchester de Ubaporanga goleou o Barcelona por 5 a 1, com gols de Joãozinho (02), Robson, Antonio Carlos e Luan, o gol de honra do Barcelona foi marcado por Brenner.

Até o momento, a Copa Rádio Clube conta com os seguintes números: oito jogos foram realizados, com 28 gols marcados. Santa Clara e Manchester tem os melhores ataques com seis gols. Barcelona de Iapu é a defesa mais vazada, tendo sofrido seis gols. Thiago Viggiano (Santa Clara) e Joãozinho (Manchester) liberam a artilharia, com três gols cada.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

Manchester 6 pontos

América 4 pontos

Chelsea 3 pontos

Bugre O ponto

Grupo B

Santa Clara 6 pontos

Barro Branco 4 pontos

Resgate 0 ponto

Barcelona 0 ponto

A próxima rodada será jogada no próximo domingo (26). O jogos serão os seguintes:

Manchester x Barro Branco

Chelsea x Barcelona

América x Santa Clara

Bugre x Resgate