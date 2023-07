Mudanças no trânsito da Praça da Estação

CARATINGA- O Departamento de Trânsito de Caratinga está implementando mudanças na Praça da Estação. Semáforos e uma nova sinalização horizontal indicam mudanças na circulação. Os esclarecimentos foram realizados por meio de coletiva de imprensa com José Geraldo de Oliveira, diretor do Departamento.

MÃO ÚNICA

Conforme José Geraldo, para o funcionamento eficiente do grupo semafórico que foi instalado no cruzamento da Avenida Marechal Deodoro com a Rua Lamartine e a Rua Coronel Antônio da Silva será necessário modificar a circulação em torno da Praça da Estação. “Já iniciamos com a sinalização horizontal, as pinturas. A Praça da Estação terá a circulação como toda Praça, ou seja, a circulação anti-horária, uma circulação única. Quem vier da rua Padre Vigilato sentido a Praça da Estação não poderá mais adentrar a rua da Unidade V, a Rua do Lions, terá que fazer o retorno da Praça pra assim adentrar. Se for levar algum passageiro na Unidade V ou algum paciente, terá que fazer essa circulação, não poderá mais entrar, porque será uma via de mão única a rua da Unidade V. A rua Ernestino Gomes da Costa também será a mesma coisa, vai ter uma circulação dupla nela, mas se você vier saindo da Ernestino para pegar a Praça da Estação terá que entrar direto fazendo a circulação dela. Se você vai em direção a Padre Vigilato saindo da rua Ernestino você não poderá mais pegar a rua da academia porque ela virou uma mão única de circulação. Se você vier da Avenida Dário Grossi em direção à rua Ernestino Gomes da Costa vai ter que fazer o contorno em direção à rua Ernestino Gomes na Praça”.

De acordo com o diretor, as pinturas no solo visam orientar os condutores sobre as mudanças. “Basta prestar atenção na sinalização. Vale lembrar também que a rua em frente ao Sesi virará mão única; da UPA em direção a unidade V, antes se fazia daquela rua uma via de mão dupla sendo que ela não tem largura suficiente, mas, agora se tornará mão única. A ponte da Travessa Antônio Fernandes, que nós conhecemos como a Travessa da Guadalajara Móveis também será mão única em direção à rua José Maria Fernandes. Você vindo da Praça da Estação, você poderá virar entrando nessa ponte. Hoje você faz o trajeto duplo, quando terminarem de fazer a modificação ela será também uma mão única”.

José Geraldo ainda explica que o prosseguimento da Rua Coronel Antônio da Silva, em frente a sorveteria Amaretto até a ponte da Travessa Antônio Fernandes, terá três faixas de trânsito, duas no mesmo sentido e uma no sentido oposto. “As duas no mesmo sentido serão devido à direita livre que será implantado no semáforo. Então, a faixa da direita que vai estar sendo implantada na rua Coronel Antônio da Silva em direção a Marechal Deodoro será uma direita livre trabalhando junto com o semáforo da Marechal Deodoro. A faixa do meio será para você ir para a Lamartine e seguir reto à Rua Coronel Antônio da Silva. E a outra faixa para quem já estiver descendo em direção à Praça da Estação”.

Já a Avenida Marechal Deodoro terá todos os sentidos normalmente, tanto sentido Praça da Estação, como Rua Nova e Rua Lamartine.

SEMÁFOROS

Com a instalação de semáforos no cruzamento do “Ponto Quente”, localizado próximo ao Mercado Municipal, José Geraldo ainda esclarece algumas críticas de condutores observadas na fase de testes. “Horário de pico, por exemplo, muita gente já está sofrendo por antecedência falando que vai agarrar o fluxo de Caratinga todo novamente. Semáforo não é para o fluxo ficar mais rápido ou mais lento, o semáforo é você organizar o trânsito. O semáforo está ali para dar oportunidade a todos, inclusive ao pedestre, sem esse semáforo aqui que horas que o pedestre atravessa na Praça da Estação? Todos têm a sua vez, mas, e o pedestre?”.

Para o diretor de Trânsito, é preciso levar em consideração o grande crescimento da frota e é preciso ter paciência. “Vamos pensar nisso, vai ter horário que o trânsito vai agarrar? Sim, o nosso município não foi projetado para essa quantidade de veículos que nós estamos chegando hoje, estamos no meio do ano, começamos com 47 mil veículos, vamos fechar com 50 mil veículos registrado em Caratinga. Não fomos projetados para essa quantidade de veículos. O semáforo é o que a gente mais necessitava, graças a Deus não tivemos nenhum acidente com vítimas fatais nesse cruzamento. O semáforo faz o motorista ficar mais criativo em termos de estudar rotas alternativas. Vai proporcionar segurança para todos os usuários”.

Para aqueles que não concordam com o semáforo no local, ele frisa que o trânsito é mutável. “Amanhã ou depois se não der certo isso aqui, nós vamos estudar outra forma, estamos aqui é pra colocar em funcionamento, visando em primeiro lugar a segurança, depois vamos ver se vai atrasar, se vai adiantar. Se está atrasado, levanta um pouquinho mais cedo, não deixa pra sair em cima da hora, não adianta ficar nervoso”.

O Departamento já está concluindo a sinalização horizontal e já está aguardando a empresa que realizará a programação dos semáforos. “Programação não é feita da noite para o dia, eles refizeram toda a contagem, ninguém percebeu. Mas, tinha gente lá fazendo essa contagem pra ver o horário de pico, pra fazer programação mais aproximada que vai dar mais fluidez para o trânsito naquele local”.