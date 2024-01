CARATINGA- A Prefeitura está realizando mudanças no trânsito da Avenida Professor Armando Alves da Silva (extensão da Avenida Dário Grossi). De acordo com o executivo, o objetivo é proporcionar mais segurança no local, em virtude de veículos que transitam em alta velocidade. Recentemente, um acidente fatal foi registrado no local.

A primeira medida foi o fechamento do retorno próximo ao Mart Minas. Conforme José Geraldo de Oliveira, diretor do Departamento de Trânsito, o local não oferecia segurança aos usuários e era utilizado de forma irregular. “Essa mudança já era pra ter acontecido há alguns anos, devido à grande movimentação de veículos que está tendo neste local. Já foi inaugurado um comércio, tem a faculdade e a movimentação hoje é muito grande, colocando em risco alguns usuários. É um retorno que não tem nenhuma visibilidade, não gera segurança alguma e ele não constava no projeto inicial da construção da Professor Armando. Esse retorno foi feito mais de 10 anos favorecendo alguns moradores de córregos vizinhos, sendo que naquela época não tinha essa quantidade de fluxo circulando nesse local e hoje nós temos, a realidade é outra. Vimos a necessidade de já fazermos esse fechamento”.

José Geraldo enfatiza que a medida se fez necessária e que há outro retorno que pode ser utilizado pelos condutores de forma mais segura. “Temos hoje uma pasta na nossa mão, somos o órgão que projeta e executa a sinalização viária e, em termos de sinalização viária, primeiro item que observamos e colocamos na prática é a segurança. Se há um retorno que gera essa segurança, amplo, a menos de 1 km desse local, pode ser usado, porque já foi projetado para isso. Esse retorno que foi aberto não foi projetado para isso. Como Departamento, se vimos a necessidade de fazer o fechamento para gerar essa segurança para todos os usuários, tomamos á frente essa responsabilidade que é nossa e fizemos. Com toda certeza proporcionando mais conforto e segurança para os usuários”.

Além disso, estão programadas a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) em pontos estratégicos da avenida, como explica. “As ondulações, que a gente fala os quebra-molas, já vão ser instalados agora, daqui alguns dias. Vamos comunicar nas redes sociais a data das alterações para deixar ciente o usuário. Tivemos alguns contratempos, mas, tudo está dentro do programado agora. Já fizemos a nova programação para colocar esses quebra-molas e daqui a duas semanas serão instalados, o que vai gerar mais segurança ainda”.

Se tratando das reclamações do grande número de condutores que passam pelo local em alta velocidade, o diretor do Departamento afirma que falta prudência e atenção às leis de trânsito. “Muitos nos cobram essa alta velocidade aqui na avenida, se vocês procurarem andar na avenida localizando as placas de velocidade máxima, vocês vão ver que ao longo tanto da Avenida Professor Armando, quanto da Dário Grossi, temos placas de velocidade máxima. Agora, cabe ao usuário fazer jus à velocidade de seu veículo de acordo com aquela que está na via. Não temos como ficar aqui diretamente fazendo fiscalização. Se for partir para esse lado, não faremos outra coisa a não ser ficar aqui olhando isso”.

José Geraldo enfatiza que não há a viabilidade de reconstruir o retorno neste local. “Foi falado a respeito de fazer um retorno maior aqui, isso é um gasto desnecessário, temos um retorno a menos de 1 km. Para que fazer um retorno aqui, investir dinheiro numa obra que não é barata, se logo em baixo temos. Para comodidade de alguns? A comodidade tem hora que gera prejuízos maiores. Estamos aqui para fazer o melhor para Caratinga”.

O Departamento Municipal de Trânsito está conduzindo estudos para avaliar a viabilidade da implementação de radares na Avenida, reforçando as medidas de controle e segurança viária. “Há possibilidade também de colocarmos uns controladores de velocidade, câmeras também estamos pensando. Isso não é para fazer uma fábrica de multas como muitos falam. Geralmente, chega um ponto que temos que mostrar para a sociedade que nós estamos alertas para o que está acontecendo. Somos cobrados e temos que dar o resultado”, finaliza.