Mudanças na prefeitura de Caratinga

Assessoria jurídica, Superintendência de Esporte e Cultura e Funcime tem novos nomes

CARATINA – No diário eletrônico da prefeitura de Caratinga, desta terça-feira (10), trouxe decretos referente a nomeações para assessoria jurídica, superintendência de Esporte e Cultura e também para a Fundação Educacional Cidade dos Meninos (Funcime).

Assessor Jurídico

Conforme decreto executivo n° 008/2023, “fica nomeado para exercer o cargo de provimento em comissão de assessor jurídico, símbolo – CC-4, o sr. Sávio Soares Rodrigues”. Já pelo decreto executivo nº 009, “fica exonerado do cargo de provimento em comissão de assessor do executivo I, símbolo – CC-4, o Sr. Sebastião Alves Batista”.

Superintendente de Esporte e Cultura

De acordo com o decreto nº 10, Rainer da Silva Alves foi exonerado do cargo de vice-presidente da Funcime. Agora, segundo decreto nº 11, Rainer foi nomeado para exercer o cargo de provimento em comissão de superintendente de Cultura e Esporte.

Funcime

Pelo decreto nº 12, Felipe Ferreira de Araújo foi exonerado do cargo de chefe de gabinete. A partir do dia 10 de janeiro, de acordo com decreto nº 13, Felipe Ferreira passou a exercer o cargo de provimento em comissão de presidente da Funcime.