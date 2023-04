Mudanças de cargos na Prefeitura de Caratinga

Esta quarta-feira (5) foi de mudanças em secretarias e outros setores da Prefeitura de Caratinga. Confira as principais modificações :

– O secretário de Planejamento e Fazenda Pedro Lomar pediu exoneração do cargo. Ainda não houve nomeação para um novo secretário.

– Silvio Henrique Pagy pediu exoneração do cargo de controlador-geral do município.

– Carlos Alberto Bastos foi exonerado do cargo de secretário de Obras Públicas e Defesa Civil

– Sara Araújo foi exonerada do cargo de secretária de Desenvolvimento Social, que agora será ocupado por Aluísio Palhares. Sara foi nomeada para o cargo de assessora do executivo