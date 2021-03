MPMG recomenda cumprimento da ordem de vacinação contra Covid-19 aos municípios da Comarca de Ipanema

A Recomendação também exige transparência no andamento da imunização nas cidades

IPANEMA – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Ipanema, recomendou nessa quarta-feira (17), que os munícipios que integram a Comarca, situada no Vale do Rio Doce, cumpram o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 e obedeçam a ordem de prioridade prevista no Plano Nacional de Imunizações (PNI) e na Nota Informativa – 3ª versão SES/MG.

A Recomendação também prevê a suspensão da vacinação em profissionais da saúde, auxiliares e técnicos que não estejam atuando diretamente com casos suspeitos e confirmados de Covid-19 ou em equipes de vacinação que não estejam envolvidas na campanha.

De acordo com a Recomendação, o MP recebeu a informação de que o município de Ipanema estaria vacinando todos os profissionais da saúde acima de 18 anos em detrimento a população idosa da cidade. De acordo com a Recomendação, outras cidades da Comarca de Ipanema, como Conceição de Ipanema, São José do Mantimento, Pocrane e Taparuba, poderiam estar na mesma situação.

Além disso, o MP recomendou que os municípios promovam ações visando dar transparência ao andamento da imunização nas cidades, com divulgação de metas atingidas com a vacinação. A Recomendação ainda prevê que os municípios da Comarca de Ipanema informem ao Ministério Público a quantidade de imunizantes recebidos.

Assessoria MPMG