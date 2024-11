MPMG realiza reunião com gestores públicos para discutir transição governamental na comarca de Ipanema

IPANEMA – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio das Promotorias de Justiça Eleitoral e de Defesa do Patrimônio de Ipanema, realizou, no último dia 30 de outubro, reunião com gestores públicos de três dos quatro municípios que compõem a comarca de Ipanema.

O objetivo foi discutir, após a eleição 2024, a transição de poder com representantes públicos de Conceição de Ipanema, Taparuba e Pocrane, municípios que terão novos administradores públicos em 2025.

A reunião levou em conta a Informação Técnico-jurídica n.º 01/2024, elaborada pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público (CAO-PP), que orienta o processo de transição governamental, em especial a manutenção de serviços públicos essenciais e a preservação dos bens públicos.

Segundo o promotor de Justiça Rodrigo Menezes Cerqueira Santos, apesar do momento sensível de mudança de poder, tanto os atuais quanto os futuros gestores públicos atenderam ao chamamento do MPMG e firmaram compromisso de cooperação para que o processo de transição ocorra de forma organizada e responsável.