MPMG empossa quatro novos procuradores de Justiça

Um dos empossados, Ivan Eleutério Campos, já atuou em Manhuaçu

BELO HORIZONTE – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) empossou na tarde desta segunda-feira (9), quatro novos procuradores de Justiça. Na solenidade, perante a Câmara de Procuradores de Justiça, tomaram posse Caius Vinicius Gonzaga Goulart, Carlos Augusto Esteves de Carvalho, Ivan Eleutério Campos e Marcelo Augusto Rodrigues Mendes.

A sessão solene foi presidida pelo procurador-geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), Jarbas Soares Júnior. Também compuseram a mesa o procurador-geral de Justiça nomeado, Paulo de Tarso Morais Filho; o corregedor-geral do MPMG, Marco Antonio Lopes de Almeida; o 3º vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Betinho Pinto Coelho; a desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Paula Cunha e Silva; a ouvidora do MPMG, Nádia Estela Ferreira Mateus; e a presidente da Associação Mineira do Ministério Público, Larissa Rodrigues Amaral.

Após a abertura da sessão, os empossandos foram convidados a assinar o termo de posse, momento em que foram agraciados com a Medalha do Mérito do Ministério Público Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos.

O subcorregedor-geral Mário Drummond da Rocha saudou os empossados em nome da Câmara de Procuradores. O procurador de Justiça falou sobre a trajetória de cada um dos empossados e desejou-lhes sucesso na nova fase da carreira.

Falando em nome dos empossados, Ivan Eleutério Campos disse que a promoção ao cargo de procurador de Justiça é o coroamento de uma longa carreira e disse estar certo de que poderão contribuir muito, desempenhando as novas atribuições com o mesmo zelo e empenho, visando sempre à sociedade, destinatária final desta dedicação.

A poucos dias do final de seu quarto mandato, o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, agradeceu a todos o apoio recebido sempre que esteve à frente da instituição. Sobre os procuradores de Justiça empossados afirmou que, cada um a seu modo, contribuiu significativamente para o desenvolvimento do MPMG e para a promoção da justiça e da paz social em nosso estado. Concluiu parabenizando os novos procuradores de Justiça e afirmando que a nova fase certamente será brilhante e feliz.

OS NOVOS PROCURADORES