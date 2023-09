MP oferece denúncia em desfavor de acusado de assédio sexual

DA REDAÇÃO – O Ministério Público de Minas Gerais (2ª Promotoria de Justiça de Inhapim, por intermédio do promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, ofereceu denúncia em desfavor de um homem (com 48 anos de idade na data dos fatos) pela prática de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia com a vítima, que possuía 16 anos de idade à época dos fatos, e pela prática de assédio sexual, contra quatro vítimas, menores de 18 anos, no município de São Domingos das Dores.

O processo tramitará perante a 1ª Vara de Inhapim e o acusado, se condenado, deverá cumprir de 5 a 13 anos de pena privativa de liberdade.

Na visão da Promotoria, esta atuação demonstra o empenho das Polícias mineiras locais (PMMG e PCMG) e do Ministério Público para coibir a prática de crimes sexuais e sinaliza a rigidez na aplicação da lei penal, a qual serão submetidos todos aqueles que praticarem tais crimes na Comarca de Inhapim.