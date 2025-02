MP oferece denúncia contra jovem que provocou a polícia

Indivíduo realizou manobras perigosas, ocultou a placa da motocicleta e empreendeu fuga

INHAPIM – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresentou denúncia contra um jovem de 19 anos, por uma série de infrações de trânsito cometidas na última segunda-feira (2), no centro de Inhapim. Ele fez provocações, desafiando a polícia.

De acordo com o inquérito policial, o acusado foi flagrado realizando manobras arriscadas com uma motocicleta em alta velocidade na rua Osvaldo Silva Araújo, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas. As autoridades relataram que ele executava manobras conhecidas como “grau”, equilibrando-se sobre o banco da moto, de chinelos, com a viseira do capacete levantada, utilizando o equipamento de segurança de forma incorreta.

A denúncia foi oferecida pelo promotor de justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, que diz que … “o denunciado, agindo livre, voluntária e conscientemente, participou, na direção de veículo automotor, em via pública, de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada”.

Além disso, foi apontado que o veículo utilizado tinha a placa propositalmente coberta, caracterizando tentativa de dificultar a identificação pelas autoridades. Esse fator agravou a situação jurídica do acusado, que responderá não apenas por direção perigosa, mas também por ocultação de identificação do veículo, conforme tipificado no Código Penal e no Código de Trânsito Brasileiro.

Diligências foram realizadas no Córrego dos Brás, endereço do investigado, sem êxito em sua localização. Posteriormente, ciente de sua identificação, ele se apresentou espontaneamente no quartel da Polícia Militar em Inhapim, trajando as mesmas vestimentas utilizadas no momento da infração e confessando a prática dos fatos descritos no Registro de Evento de Defesa Social (REDS).

A promotoria destacou a gravidade da conduta, uma vez que os atos foram cometidos diante da presença de uma guarnição da Polícia Militar, demonstrando “desprezo pelas forças de segurança pública e pela ordem jurídica”.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do caso. O jovem terá oportunidade de apresentar sua defesa durante o processo judicial.