MP faz panorama de atuação em combate ao covid-19

Medidas preventivas, posicionamento sobre realização de carreatas e fiscalização de estabelecimentos

CARATINGA– A pandemia de Coronavírus tem colocado diversos setores em alerta e o Ministério Público também está atento e atuante nestas questões. Em entrevista ao DIÁRIO, o promotor de justiça Jorge Victor Cunha Barretto da Silva traça um panorama da atuação do MP de Caratinga no combate ao novo Coronavírus.

FUNCIONAMENTO COMÉRCIO

Ontem, quando foi anunciado o retorno do comércio, muitas foram as dúvidas se considerando o decreto estadual, estaria permitida esta atitude.

Conforme o promotor, logo que foi decretada a pandemia, o Ministério Público abriu um procedimento para investigar as medidas de ordem pública que deveriam ser adotadas para o município. Para essas medidas, como interfere na livre circulação de pessoas e mercadorias, existe um protocolo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. “Essas medidas oscilam de uma maneira, de acordo à proporção que vai oscilando a gravidade da pandemia. Não podemos impor medidas muitas severas e restritivas no começo, porque não é coisa de 100 metros rasos, é uma maratona. E vamos ser realistas, é muito difícil você manter uma coletividade grande de pessoas os 45 dias em casa”.

O promotor explica que o processo de convencimento coletivo é diretamente proporcional à quantidade de casos que são testados e confirmados da COVID -19. “Com isso, as pessoas se advertem para a necessidade de permanecer em casa com a sua família. Mas, enquanto não tivermos casos confirmados, óbitos confirmados, especialmente em nossa região, as medidas têm que seguir o protocolo. E nesse protocolo da Organização Mundial de Saúde demos uma recomendação que orienta o município a todas as medidas que devem ser adotadas à proporção que a pandemia for evoluindo em Caratinga. Primeiro, quando não tem contaminação local, casos confirmados, depois quando há transmissão local, quando há óbitos confirmados e, assim, esses decretos que o município edita sobre funcionamento ou não do comércio, vão ser mais ou menos restritivos de acordo com o grau de evolução da doença. Óbvio que de começo já preconizamos pela adoção de uma série de medidas de precaução mais severas do que seriam necessárias. Por exemplo, fechamento de academias de ginástica, teatro, cinema, eventos com aglomeração superior a 20 pessoas. Todos esses eventos estão suspensos”.

Promotor Jorge ainda pondera que, quando se fala de paralisação total da atividade comercial no município, se envolvem questões muito severos. “Afetamos a circulação da riqueza, até a própria compra de medicamentos. Se o trabalhador vier a ficar doente ou o filho dele, como ele vai comprar o remédio se ele não trabalhar? Então, mais do que suspender ou paralisar, temos que conciliar a adoção de medidas sanitárias com adoção de medidas econômicas, para que tenhamos a prudência de garantir que as pessoas tenham suporte financeiro de comprar medidas de precaução, como álcool em gel, ter o abastecimento alimentar e condições de comprar seu remédio caso venha a adoecer”.

Por isso, foi colocado em pauta no comitê gestor do Covid-19, integrado por diversas autoridades municipais, estaduais e acompanhado pelo MP; medidas que seriam adotadas quanto à restrição do funcionamento do comércio. “Foi editado o decreto 52, que regulamentou uma série de atividades, as que poderiam abrir e as que não poderiam abrir. Para as que poderiam abrir, das 13h às 18h, mantendo todas as medidas de cautela quanto ao distanciamento de pessoas, restrição de entrada no estabelecimento; medidas de precaução, álcool em gel, luvas e máscaras”.

Posteriormente, veio o decreto do governo estadual, que citou que os municípios devem suspender as atividades comerciais que dependam de alvará. O promotor Jorge explica como este decreto deve ser interpretado. “Aí tem um ponto que é constitucional, quando o governador fala ‘devem’, ele está dando uma recomendação, porque quando você menciona o exercício de atividades locais você tem a competência constitucional do município. Só o prefeito e a Câmara Municipal, os poderes constituídos podem deliberar sobre esse assunto com animus de definitividade. E quando o Zema fala ‘devem’ nesse ponto, ele não pode invadir a esfera de poder do município. Lemos juridicamente isso como uma recomendação para que os municípios o suspenda e para isso, só os entes públicos que têm capacidade para avaliar as peculiaridades locais para determinar dessa forma”.

Ele frisa que, em Caratinga, o prefeito, secretarias de Saúde e serviços urbanos entenderam que o caminho correto não é de paralisação, mas, de regulamentação. “E que já é a perspectiva que nós temos observado no discurso do próprio ministro da Saúde. Para não ter um choque econômico total, proponha um modelo de regulamentação e assim foi feito”.

No entanto, esse modelo não é definitivo, como afirma o promotor de justiça. “Infelizmente, a tendência é que a doença venha a evoluir. Então, outros decretos virão sucessivos aos 52 e 53, impondo maior ou menor restrição ao comércio, com base na confirmação de casos ou óbitos. Nesse momento, o preconizado é a cautela, não podemos impor agravantes excessivos, pois, eles podem durar por muito tempo. E lá na frente, quando atingirmos um pico de contaminação da doença, não teremos controle social para manter as pessoas em casa. As medidas têm que ser adotadas dosadamente e é o que foi feito aqui. Hoje, por um imperativo de sensatez, de prudência, cautela, temos que conseguir dosar o exercício da atividade econômica com a adoção de medidas sanitárias”.

PREÇOS ABUSIVOS

Em relação aos preços praticados por estabelecimentos, que já foram inclusive advertidos, diversas denúncias têm chegado à ouvidoria do Ministério Público. Foram instaurados dois procedimentos administrativos do Procon, um deles para apurar o reajuste abusivo de preços quanto aos itens de precaução: máscaras, luvas cirúrgicas e álcool em gel. “Foi feito um período de amostragem de 15 dias, do dia 2 ao dia 17 de março, notamos a evolução superior a 20% do preço do álcool em gel. A média de preço na cidade era R$ 11 e passou a R$ 19,20. Esse reajuste tem enquadramento na lei de economia popular como usura, lucro arbitrário, por isso, na quinta, sexta-feira e hoje (ontem) de manhã, já fiscalizamos mais de 20 farmácias cirúrgicas e estabelecimentos que realizam a comercializam desses produtos. Algum foram autuados, outros não foram, porque na gôndola ou na máquina, conseguimos registrar o reajuste superior a 20% desse preço”.

Além disso, desde a última sexta-feira (27), chegaram diversas denúncias quanto a reajuste arbitrário do preço dos itens da cesta básica. “Abrimos uma investigação para apurar isso com apoio de uma força tarefa das polícias militar e civil, do Procon municipal. Vamos visitar todos os supermercados para avaliar a evolução de preços semana por semana, dos itens da cesta básica, carne, leite, óleo, feijão, açúcar, farinha e assim, sucessivamente. Em alguns estabelecimentos os consumidores fotografaram as notas fiscais que eles realizaram as compras de dispensa no final de fevereiro e agora”.

O MP já conseguiu acompanhar uma movimentação de preço superior a 20% em relação a esses itens. “Por isso, a população tem que estar orientada a exigir a nota fiscal, a acompanhar os produtos básicos, fotografar os preços em gôndola e fazer a denúncia na Ouvidoria. Com essas fotografias, com a nota fiscal, tenho uma prova documental do reajuste arbitrário de preços e posso autuar esse estabelecimento”.

Penalidades podem ser aplicadas ao final dos procedimentos, como multa, apreensão de mercadoria e até lacrar o próprio estabelecimento, se for constatada situação absolutamente generalizada. “Ainda não houveram estabelecimentos multados, porque tenho que acompanhar o reajuste de preços semana a semana. Para isso, tenho que fazer um parâmetro de preço na segunda semana de março, na última semana de março, a segunda semana de abril, para acompanhar essa evolução. Nesse momento não posso chegar e autuar, pois não tenho parâmetro de preço, mas daqui uma semana já teremos. Pelo que tenho acompanhado, até como consumidor, vão ter várias autuações em Caratinga”.

CARREATA

Na última semana alguns autônomos e comerciantes realizaram uma carreata pelas ruas de Caratinga, pedindo reabertura do comércio. De acordo com o promotor, o evento ocorreu por conta do “próprio desconhecimento do teor dos decretos municipais”. “Se tivesse um cuidado, o comerciante iria perceber que existem diversos comércios que podem funcionar, com restrições. E nós vamos fiscalizar a imposição dessas restrições, o limite à entrada de clientes, a proteção dos trabalhadores com os EPIs, o horário de funcionamento. Se tivesse esse cuidado, até a própria carreata seria desnecessária”.

Jorge afirma que, em relação à realização do evento, o posicionamento institucional é de que é uma “irresponsabilidade, num contexto de crise em que a medida preconizada é o isolamento social, você ter uma aglomeração intensa de pessoas ainda que dentro de carros”.

O MP recomendou à Polícia Militar que fizesse a gravação, identificando os organizadores, mas garantido o direito à livre manifestação do pensamento, para fins pacíficos e sem armas, como reza a constituição. “Mas, que uma vez constatado um vetor de contaminação ou identificados pacientes que participaram da carreata e vieram a ser contaminados, essas pessoas que foram os patrocinadores ou organizadores venham a ser responsabilizadas pelos artigos 268 e 269 do Código Penal. E assim foi feito, a Polícia Militar acompanhou, gravou, identificou quem eram os responsáveis para fins de responsabilização a posteriori. Mas, em que pese ter havido, o posicionamento do Ministério Público é contrário”.

O promotor ainda enfatiza que, neste momento, não é lícito qualquer tipo de aglomeração de pessoas, ainda que para fins pacíficos e legítimos. “Entendo que a pessoa que é comerciante tem que levar o pão para sua casa, alimentar seu filho; entendo o trabalhador lojista, o vendedor, o balconista, mas nesse momento, você faz uma passeata dessa e leva o vírus para dentro da sua casa”.

ESTRUTURA DE SAÚDE

Jorge também comentou a respeito da estrutura de saúde de Caratinga. “O sistema hospitalar de Caratinga é pouco resiliente. E a comunidade tem que ser mais efetiva na adoção das medidas de isolamento justamente por isso. Temos poucos leitos, poucos equipamentos hospitalares como respiradores e ventiladores. E é um sistema hospitalar para um município de 92 mil habitantes, quando atende uma micro de quase 300 mil pessoas. Esses casos vão vir para os hospitais Irmã Denise e Nossa Senhora Auxiliadora. Se os casos se avolumarem, não teremos recurso técnico, equipamento hospitalar e profissional de saúde para lidar com todos esses pacientes. Isso é fato”.

Para o promotor é preciso que a população tenha mais cautela quando sair às ruas. “O comércio estará funcionando com alguns estabelecimentos de 13h às 18h, mas a medida de isolamento social é individual, dever cívico seu de proteger sua família. Você pode ir a um comércio que estará aberto porque tem que trabalhar, não podemos impedir de trabalhar quem quer trabalhar. Mas, temos o dever de proteger nossa família”.

Ele segue com recomendações de isolamento social e cuidados de prevenção à doença. “A população tem que ficar em casa, portador de doença crônica, diabetes, hipertenso, imunossuprimido. Quem tem filhos pequenos tem que ficar em casa, não é opção; para todos os outros que tiverem necessidade de ir ao comércio, vá sempre uma pessoa, sempre a mesma pessoa da mesma família. A pessoa quando voltar para casa, passe por um processo de desinfecção, lave as mãos, passe álcool em gel, tome banho, use máscara quando for na rua porque não é uma gripe. Os relatos de pacientes que temos em Minas Gerais e no Brasil são no sentido de que quando aparecem as sequelas respiratórias a falta de ar é muito intensa. Chega a ser desesperador. Por isso, cidadão de Caratinga, fique em casa”, finaliza.