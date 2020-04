MP doa equipamentos de proteção para Polícia Militar

CARATINGA – O Ministério Público da comarca de Caratinga, por meio da promotora Hosana Regina Andrade de Freitas, implementou o projeto para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os policiais militares lotados nos 25 municípios que compõem a área de responsabilidade do 62º Batalhão de Polícia Militar, e também para os policiais do Meio Ambiente e da Rodoviária Estadual que atuam na circunscrição da área da Unidade.

Os equipamentos e produtos, compostos por máscaras, álcool em gel, luvas, entre outros materiais para limpeza e higiene pessoal, das estruturas físicas de habitação comum e das viaturas, têm como objetivo principal manter a incolumidade da saúde dos militares, e por consequência, de seus familiares e das pessoas com as quais têm proximidade e contato no exercício profissional.

Além disso, a aquisição dos materiais e, consequentemente, o uso correto dos EPI minimizam os riscos do contágio pelo COVID-19 e garantem condições de continuidade ao serviço policial, como forma de proporcionar a manutenção da segurança e da ordem pública.

Como forma de padronizar a utilização correta dos EPI e fomentar as questões afetas a higienização correta para fazer frente ao risco de contaminação, o capitão médico, Roberto Carlos de Almeida e a médica Maria José Ligeiro Marques, elaboraram vídeos com orientações e dicas a todos os policiais militares.