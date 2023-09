MP arquiva pedido de inquérito da CPI da CEMIG após não encontrar irregularidades

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais arquivou o inquérito iniciado pela CPI da Cemig na Assembleia Legislativa, após não encontrar irregularidades na gestão da empresa. A apuração dos deputados estaduais ocorreu de 2021 a 2022, que questionavam contratações realizadas pela Cemig.

Na decisão, o MP conclui que não há sequer indício de ato criminoso ou irregularidade, após meses de verificação do relatório produzido pela CPI.

“Após profunda análise das provas documentais e testemunhais carreadas aos autos, verifica-se que as narrativas descritas nas representações, bem como no relatório da CPI da CEMIG, e que deram origem às investigações, não constituíram justa causa para ajuizamento de Ação Civil Pública”, atesta a decisão do MP.

Em nota, o governo de Minas Gerais disse que o arquivamento comprova a ausência de irregularidades na Cemig.

“A decisão sobre a Cemig é uma prova de que nosso trabalho na administração pública é respaldado pelo cumprimento da lei, visando sempre atender à população mineira com a melhor prestação de serviço possível”, destaca o governador Romeu Zema.